Мадридский «Реал» уступил «Леванте» в матче 21-го тура Ла Лиги. Поражение стало для команды Зинедина Зидана четвертым в 20 матчах нынешнего сезона.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании мадридцы проиграли три раза за все 38 турах, став чемпионами с 87 очками. В данный момент «Реал» идет на втором месте и отстает от лидирующего «Атлетико» на 7 баллов. С учетом всех турниров «Реал» потерпел восьмое поражение – это тоже больше, чем за весь предыдущий сезон (7).

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В субботней игре уже на 9-й минуте прямую красную карточку получил Эдер Милитао. Через четыре минуты счет открыл Марко Асенсио. На 32-й Жозе Моралес восстановил равенство, а в конце второго тайма Марти Рохер, который ранее не смог реализовать пенальти (Тибо Куртуа потащил), забил победный мяч.

  • Помимо «Леванте», в этом сезоне «Реал» проиграл в Примере «Алавесу», «Валенсии» и «Кадису».
  • Следующий матч мадридский клуб проведет 6 февраля против «Уэски» в гостях.

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