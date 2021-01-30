В прошлом розыгрыше чемпионата Испании мадридцы проиграли три раза за все 38 турах, став чемпионами с 87 очками. В данный момент «Реал» идет на втором месте и отстает от лидирующего «Атлетико» на 7 баллов. С учетом всех турниров «Реал» потерпел восьмое поражение – это тоже больше, чем за весь предыдущий сезон (7).