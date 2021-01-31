Испанские медиа раскрыли финансовые подробности действующего контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».
Данные появились у El Mundo, затем их перепечатали другие медиагранды, включая ESPN. Сообщается, что соглашение 33-летнего аргентинца – крупнейшее в истории спорта. По четырехлетнему контракту Месси может получить до 555 237 610 евро. На данный момент, за пять месяцев до истечения контракта, он уже заработал 551 540 545 евро.
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Документ содержит 30 страниц. «Барселона» обязуется платить Лео 138 миллионов евро в сезон плюс бонусы: подписной – 115 225 000 евро, за лояльность – 77 929 955 евро.
- Контракт Месси действует с ноября 2017 года до 30 июня 2021-го.
- В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.
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