Данные появились у El Mundo, затем их перепечатали другие медиагранды, включая ESPN. Сообщается, что соглашение 33-летнего аргентинца – крупнейшее в истории спорта. По четырехлетнему контракту Месси может получить до 555 237 610 евро. На данный момент, за пять месяцев до истечения контракта, он уже заработал 551 540 545 евро.