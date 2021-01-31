«Барселона» не может позволить себе потерять очки. Во-первых, в таком случае не получится догнать сильно притормозивший «Реал». Во-вторых, «Атлетико» потенциально убежит от главных конкурентов на 13 баллов.
Форма
Каталонцы выиграли три матча подряд – все после поражения от «Атлетика» в финале Суперкубка. При этом только одна игра пришлась на Примеру – на выезде против «Эльче» (2:0). В большинстве встреч «сине-гранатовые» играли разбавленным составом, но 31 января точно себе такого не позволят. Басков надо наказать за отобранный трофей. Впрочем, ситуация с Месси очень может помешать «Барсе» воплотить задуманное в жизнь.
«Атлетик» идет на серии из пяти побед подряд. Еще недавно баски защились во второй половине таблицы, а сейчас вошли в десятку и выглядят очень боевито. Даже подправили статистику гостевых встреч – пять игр без поражений.
Кто посмотрит матч по ТВ
У команд по четыре потери, но каталонские выглядят явно серьезнее: даже в заявку не попали Серхи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и давно травмированный Ансу Фати. Вместе с основной командой басков в Каталонию из-за мышечных повреждений не приехали защитник Юрий Берчиче и полузащитник Перу Ноласкоаин. Также не сыграют игрок обороны Микель Баленсиага и нападающий Иньиго Висенте.
Котировки букмекеров
Победа «Барселоны»: 1,42
Ничья: 5,3
Победа «Атлетика»: 6,65
Где смотреть
На сайте Winline – прямом эфире и абсолютно бесплатно. Нужно лишь перейти по ссылке. Старт назначен на 23:00 (мск) 31 января – не пропусти.