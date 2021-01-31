«Барселона» не может позволить себе потерять очки. Во-первых, в таком случае не получится догнать сильно притормозивший «Реал». Во-вторых, «Атлетико» потенциально убежит от главных конкурентов на 13 баллов.

Форма

Чемпионат Испании Месси хочет покинуть «Барсу» после утечки данных о контракте ЧЕРЕЗ ЧАС

Каталонцы выиграли три матча подряд – все после поражения от «Атлетика» в финале Суперкубка. При этом только одна игра пришлась на Примеру – на выезде против «Эльче» (2:0). В большинстве встреч «сине-гранатовые» играли разбавленным составом, но 31 января точно себе такого не позволят. Басков надо наказать за отобранный трофей. Впрочем, ситуация с Месси очень может помешать «Барсе» воплотить задуманное в жизнь.

«Атлетик» идет на серии из пяти побед подряд. Еще недавно баски защились во второй половине таблицы, а сейчас вошли в десятку и выглядят очень боевито. Даже подправили статистику гостевых встреч – пять игр без поражений.

Кто посмотрит матч по ТВ

У команд по четыре потери, но каталонские выглядят явно серьезнее: даже в заявку не попали Серхи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и давно травмированный Ансу Фати. Вместе с основной командой басков в Каталонию из-за мышечных повреждений не приехали защитник Юрий Берчиче и полузащитник Перу Ноласкоаин. Также не сыграют игрок обороны Микель Баленсиага и нападающий Иньиго Висенте.

Котировки букмекеров

Победа «Барселоны»: 1,42

Ничья: 5,3

Победа «Атлетика»: 6,65

Где смотреть

На сайте Winline – прямом эфире и абсолютно бесплатно. Нужно лишь перейти по ссылке. Старт назначен на 23:00 (мск) 31 января – не пропусти.

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