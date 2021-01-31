Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на утечку финансовых подробностей его действующего контракта. Клуб также прокомментировал инцидент.

По информации Don Balon, 33-летний Месси возмутился ситуацией и назвал ее неслыханной. Аргентинец считает, что кто-то из клуба предал его, передав журналистам подробности документа, который нужно хранить в безопасном месте. Сообщается, что Лео хочет покинуть «Барселону».

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В клубе официально прокомментировали ситуацию. «Клуб сожалеет о том, что информация была обнародована, так как это исключительно частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами. «Барселона» не несет ответственности за публикацию документа и примет необходимые правовые меры против издания El Mundo за ущерб, который может вызвать утечка.

«Барселона» выражает полную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки дискредитировать его имидж и повредить отношениям с клубом, в котором он играет, чтобы оставаться лучшим футболистом в истории», – говорится в заявлении пресс-службы.

Контракт Месси действует с ноября 2017 года до 30 июня 2021-го.

Согласно полученной испанскими медиа информации, он может получить до 555 237 610 евро.

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