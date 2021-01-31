В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Кадис» – 4:2. В составе мадридцев дублем отметился Луис Суарес, еще по мячу забили Сауль и Коке.

Этот результат только закрепил господство Диего Симеоне в этом сезоне. Только взгляните на эти показатели:

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  • «Атлетико» набрал 50 очков. Это на 10 баллов больше, чем у «Реала» + матч в запасе.
  • «Барселону» мадридцы опережают на 13 очков.
  • 50 очков на этом отрезке – повторение рекорда «Атлетико», который клуб установил в сезоне-2013/14. Тогда «индейцы» завершили турнир на первом месте.
  • «Атлетико» забил больше всех в Примере – 40 мячей.
  • При этом мадридцы и пропустили меньше всех – всего 10 мячей. У «Севильи», идущей следом, 16 пропущенных.
  • У Яна Облака уже девять сухарей в чемпионате – он лучший по этому показателю.
  • Лучший бомбардир Примеры тоже играет в «Атлетико»: у Луиса Суареса 14 банок, и он опережает Лионеля Месси на 3 гола. Видимо, каталонцы сильно поспешили с продажей уругвайца.
  • Лучший ассистент чемпионата – игрок «Атлетико». Анхель Корреа (как и Яго Аспас из «Сельты») выпил шесть голевых передач.
  • «Атлетико» выиграл восемь матчей подряд. Вместе с «Манчестер Сити» «индейцы» владеют лучшей в Европе победной серией.
  • Кстати, это длиннейшая победная серия команды Симеоне с чемпионской весны-2014 (9).
  • В последних 16 матчах «индейцы» одержали 15 побед, уступив только «Реалу».

Диего Симеоне, «Атлетико»

Фото: Getty Images

Подтвердить крутость Диего Симеоне попробует уже 8 февраля – «Атлетико» сыграет с «Сельтой».

  • Симеоне по разу выигрывал Примеру с «Атлетико» и в качестве игрока, и в качестве тренера.
  • Еще Чоло дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выходил в финал ЛЧ (но оба раза уступил).

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