В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Кадис» – 4:2. В составе мадридцев дублем отметился Луис Суарес, еще по мячу забили Сауль и Коке.

Этот результат только закрепил господство Диего Симеоне в этом сезоне. Только взгляните на эти показатели: