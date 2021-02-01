Матч между женскими командами «Барселоны» и «Реала» начался с акции протеста: после стартового свистка футболистки остановились на несколько секунд.

По информации AS, акция была призвана показать недовольство спортсменок постоянными переносами матчей из-за пандемии коронавируса. У «Барселоны» перенесли уже пять игр.

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Все команды женского чемпионата Испании считают, что Лиге пора сменить коронавирусный протокол. Клубы направили обращение в федерацию футбола Испании и предложили проводить матчи, если у обеих команд набирается достаточное число футболисток для выхода на поле.

«Барселона» выиграла со счетом 4:1.

Ни одна из команд не сыграла заявленные в календаре 18 туров. У «Барсы» – 13 игр, она опережает на два очка «Леванте», сыгравший 16 матчей.

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