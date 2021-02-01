Бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о том, что это он передал медиа финансовые детали действующего контракта Лионеля Месси с клубом.

«Грустно слышать, что я якобы слил информацию о контракте. Это полная ложь. Конфиденциальность профессиональных контрактов – очень серьезный вопрос. Говорить по телевидению и обвинять легко, но мы не намерены шутить, потому что это закончится судом.

Чемпионат Испании Месси хочет покинуть «Барсу» после утечки данных о контракте 21 ЧАС НАЗАД

Между прочим, как по спортивным, так и по коммерческим причинам Месси заслуживает тех денег, которые получает. Если бы не пандемия, «Барселона» выплатила бы ему всю положенную сумму», – цитирует Бартомеу AS.

Согласно полученной испанскими медиа информации, Месси может получить по контракту до 555 237 610 евро.

Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года.

Чемпионат Испании Месси заработает более 555 млн евро по текущему контракту ДЕНЬ НАЗАД