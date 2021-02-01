Кажется, теперь понятно, почему «Барселона» находится в тяжелом финансовом положении – долги клуба перевалили уже за 1,1 млрд евро. Все это выглядит абсурдно на фоне деталей контракта Лионеля Месси (по текущему соглашению аргентинец может заработать 555 млн евро).

Подозрения у клубов чемпионата Испании возникли давно: на встречах УЕФА и Ла Лиги, посвященных контролю в области экономической деятельности, боссы других команд требовали изучить финансовые дела «блауграны» в эпоху Жозепа Бартомеу. Они не понимали, как «Барселона» (проблемы были очевидны уже тогда) остается на плаву и не попадает под санкции.

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Особенный скептицизм излучал «Реал», который, напротив, держит финансовые дела под контролем. «Мадрид» находился в аналогичной ситуации, когда встал вопрос о контракте для Криштиану Роналду. В 2018 году португалец выдвинул клубу нереальные условия и просил 30 млн евро в год чистыми. Флорентино Перес понимал, что это будет огромным ударом по финансовому положению клуба, и предпочел расстаться с главной звездой.

Чтобы соблюдать правила финансового фэйр-плей и оставаться чистыми, «Реал» не провел ни одного трансфера в последние два окна и, возможно, откажется от покупок грядущим летом. Поэтому «Мадрид» в шоке: они пошли на серьезные потери, в то время как принципиальный соперник полностью забил на правила, но не был наказан, сообщает Marca.

Документ контракта Месси содержит 30 страниц.

«Барселона» обязуется платить Лео 138 миллионов евро в сезон плюс бонусы: подписной – 115 225 000 евро, за лояльность – 77 929 955 евро.

Документ содержит 30 страниц. «Барселона» обязуется платить Лео 138 миллионов евро в сезон плюс бонусы: подписной – 115 225 000 евро, за лояльность – 77 929 955 евро.

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