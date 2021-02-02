Стали известны новые подробности контракта лидера «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом. Помимо 555 млн евро, которые аргентинец должен заработать с 2017-го, есть как минимум еще одно условие.
По данным El Mundo, за 4 года Месси должен изучить каталанский язык и тем самым интегрироваться в местное общество. Тем не менее, Лео ни разу публично не разговаривал на диалекте, поэтому подлинно неизвестно, выполнил ли капитан этот пункт контракта.
Трансферы
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- Ранее сообщалось, что Месси должен заработать за 4 года в Каталонии 555 млн евро.
- Контракт аргентинца действует с ноября 2017 года до 30 июня 2021-го.
- В межсезонье-2020 Лео планировал покинуть «Барсу», но его убедили отработать соглашение до конца.
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