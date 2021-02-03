Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) игроком десятилетия в Южной Америке.

Второе место по данным источника занял бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, третье – соотечественник Неймара и самый титулованный футболист современности Дани Алвес. Все три номинанта в течение десятилетия выступали (или выступают, как Месси) за «Барселону».

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Месси обязан изучать каталанский по контракту с «Барсой»
21 ЧАС НАЗАД
  • С 2010 года Месси 5 раз выиграл «Золотой мяч».
  • Также он привел «Барселону» к шести победам в чемпионате Испании и двум – в Лиге чемпионов.

Месси обязан изучать каталанский по контракту с «Барселоной»

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