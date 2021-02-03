Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) игроком десятилетия в Южной Америке.
Второе место по данным источника занял бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, третье – соотечественник Неймара и самый титулованный футболист современности Дани Алвес. Все три номинанта в течение десятилетия выступали (или выступают, как Месси) за «Барселону».
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- С 2010 года Месси 5 раз выиграл «Золотой мяч».
- Также он привел «Барселону» к шести победам в чемпионате Испании и двум – в Лиге чемпионов.
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