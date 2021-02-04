Летом 2020 года «Реал» уверенно выиграл чемпионат Испании, а затем вылетел из ЛЧ и должен был сфокусироваться на трансферной работе. Этого не произошло – оказалось, что у клуба вообще нет денег на новичков. Нулевое усиление сказалось на результатах в этом сезоне: «Мадриду» явно не хватает глубины состава, любая травма становится катастрофой, а несчастный Перес регулярно уговаривает игроков подвинуться по зарплате.

Конечно, «Реалу» вряд ли светит банкротство, но рассчитывать на мощные титулы в ближайшие сезоны просто наивно. Такой печальной ситуации можно было избежать, но до пандемии Перес и Зидан разбрасывались деньгами так, словно на базе клуба стоит собственный монетный двор.

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Ниже – самые тупые действия руководства и тренера.

Трансфер Милитао

Чтобы понять весь абсурд этой сделки, надо представить такую ситуацию: в РПЛ (чемпионате, сравнимом по силе с португальской Суперлигой) появляется классный молодой защитник, проводит один мощный сезон и уезжает в «Реал» за 50 млн евро. Звучит как полный бред, но именно в такую сказку попал Эдер Милитао. 2600 минут в родной лиге – и вперед, на банку в «Мадрид».

Кстати, когда Эдер встает с лавки, получаются шедевры: например, недавно он удалился на 9-й минуте матча против «Леванте», потому что испугался быстрого гола от середняка. Действительно, рубиться вдесятером гораздо приятнее, чем пропустить, но потом спокойно раскатать андердога. Сейчас уже ясно: 50 миллионов можно списывать в убытки, ведь Милитао – жесткий промах.

Покупка Азара

Шедевр от Марины Грановской. Сначала говорили, что «Челси» продал бельгийца в «Реал» за 100 млн – достойно, учитывая, что у Эдена оставался всего год контракта. Но в сентябре 2020-го выяснилось, что в договоре по Азару прописано до 60 млн бонусов. Точные условия нигде не опубликованы, зато на Transfermarkt уже гордо горят 115 млн евро за парня, который за полтора года улетал на больничный 10 раз и пропустил из-за травм 43 матча. Соответственно, Эден уже стал самым дорогим новичком в истории клуба, но финальная сумма может еще вырасти в зависимости от результатов – и это катастрофа.

Эден Азар в «Реале» Фото: Getty Images

Бельгиец однозначно претендует на первую строчку в рейтинге чудовищных трансферов «Реала», но его это не парит. Он говорит, что если продолжит ломаться, то просто завершит карьеру в 33, то есть когда истечет контракт с «Мадридом». Интересно, нравятся ли такие безвольные рассуждения Зидану, который годами убеждал Переса подписать Эдена? Ответственность за спущенные миллионы лежит строго на Зинедине.

Безумие с Йовичем

Летом 2019-го Зидан и Перес догадались, что из Диаса не выйдет нового Криштиану. Тогда мадридские сенаторы вытащили из сейфа 60 млн и отнесли их «Айнтрахту». Взамен «Реалу» дали Луку Йовича – форварда с одним крутым сезоном (27 голов) и неокрепшей психикой. Серб моментально поплыл в топ-клубе: терялся на поле (2 гола за 600 с лишним минут), нарушал карантин, получал идиотские травмы (например, шлепнулся с лестницы) и мечтал поскорее свалить. Сейчас он в аренде в «Айнтрахте», но даже дубль в первом матче после камбэка ничего не значит: отбить 60 млн будет крайне трудно, потому что из-за пандемии рынок капитально изменился.

Где еще обжегся «Реал»?

1. С перспективами Хамеса все было ясно еще в 2016-м, но «Мадрид» упорно его не отпускал: видимо, Перес не верил, что мог ошибиться с колумбийцем летом 2014-го. Все закончилось трагично: прошлой осенью Родригес умчал в «Эвертон» к Анчелотти, а «Реал» разбогател на ноль евро. Почему нельзя было избавиться от Хамеса раньше и получить хоть что-то – загадка.

2. В начале 2020-го «Реал» проинвестировал 30 млн евро в 18-летнего АПЗ Рейнира, который сказал, что умрет за новый клуб. Затем преданного бразильца слили в аренду в «Боруссию» – в этом сезоне у него скопилось целых 69 минут в Бундеслиге. Вероятно, сейчас Флорентино Перес сильно грустит из-за того, что слишком невовремя задумался о будущем – в 2021-м та 30-миллионная котлета точно бы не помешала.

3. За последние 9 месяцев «Реал» отдал в аренды Бэйла, Йовича и Эдегора. Суммарный профит с этих микросделок – около 4-5 млн евро плюс экономия на зарплатах. При этом у нынешнего «Реала» нет ни глубокого состава, ни денег на усиление. Со стороны подход Переса выглядит то ли как благотворительность (пусть ребята поиграют), то ли как равнодушие: Зидану пацаны не нужны, продавать их лень, а так хотя бы на базе не отсвечивают. Безмерно профессиональная стратегия.

Что будет с «Мадридом»?

Понятно, что предсказать пандемию было нереально, и Перес рассчитывал на совсем другие доходы в сезонах-2019/20 и 2020/21, но последствия коронавируса могут надолго вышвырнуть «Реал» из борьбы за победу в ЛЧ.

Во-первых, у клуба не хватает денег даже на полноценный контракт для Серхио Рамоса. Всем ясно, что отпускать ключевого защитника нельзя, но Перес по-прежнему уговаривает капитана на уменьшение зарплаты – кажется, он правда может уйти. Во-вторых, клубу явно нужно усилить кучу позиций (от ЦЗ до нападения), но в казне практически пусто, а слухи про Холланда и Мбаппе теперь вызывают лишь ухмылку.

В-третьих, реконструкция «Бернабеу», которая обойдется в полмиллиарда евро, завершится лишь к 2022 году. То есть даже при ослаблении ограничений «Реал» в этом сезоне не сможет адекватно заработать на матчдэе. Но самое тоскливое, что у Переса уже нет активов на продажу: звезды постарели, а избавляться от молодых невыгодно, ведь клуб уйдет в огромный минус. Поэтому болельщикам «бланкос» придется смириться с тем, что времена жирных трансферов закончились – наступает эпоха свободных агентов.

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