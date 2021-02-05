Защитника «Барселоны» Жерара Пике могут дисквалифицировать за слова в адрес арбитров. Королевская испанская футбольная федерация рассмотрит высказывания игрока в одном из интервью.
«Бывший арбитр сказал, что 85% судей в Испании поддерживают мадридский «Реал». Даже подсознательно как они могут не принимать больше решений в пользу одной команды по сравнению с другой? Хотя я уважаю профессионализм судей и знаю, что они стараются изо всех сил, когда наступает момент сомнения», – сказал ранее Пике для Marca.
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В дисциплинарном регламенте RFEF за такие высказывания предусмотрена дисквалификация от четырех до 12 матчей или штраф от 600 до 3 тысяч евро, сообщает Sport.es.
- В последнем Класико 24 октября 2020-го победил «Реал». Матч проходил на «Камп Ноу» и завершился со счетом 3:1.
- Следующий матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 апреля.
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