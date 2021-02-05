«Бывший арбитр сказал, что 85% судей в Испании поддерживают мадридский «Реал». Даже подсознательно как они могут не принимать больше решений в пользу одной команды по сравнению с другой? Хотя я уважаю профессионализм судей и знаю, что они стараются изо всех сил, когда наступает момент сомнения», – сказал ранее Пике для Marca.