«Непомерные цифры в контракте Месси шокируют. Футбольные зарплаты имеют давнюю историю не только в Испании, а во всем мире, но сейчас, когда людям приходится нелегко из-за кризиса, они вызывают недоумение. Ограничение заплат зависит не от меня – мы живем в капиталистическом рыночном обществе», – цитирует Урибеса BeSoccer.