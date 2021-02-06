Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Урибес прокомментировал слитую информацию о действующем контракте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Чиновник назвал цифры в соглашении непомерными.
«Непомерные цифры в контракте Месси шокируют. Футбольные зарплаты имеют давнюю историю не только в Испании, а во всем мире, но сейчас, когда людям приходится нелегко из-за кризиса, они вызывают недоумение. Ограничение заплат зависит не от меня – мы живем в капиталистическом рыночном обществе», – цитирует Урибеса BeSoccer.
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- Согласно полученной испанскими медиа информации, Месси может получить по контракту до 555 237 610 евро.
- Контракт 33-летнего Лионеля действует с ноября 2017 года до 30 июня 2021-го.
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