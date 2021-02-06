В субботу, 6 февраля, капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос перенес операцию из-за болевых ощущений в левом колене, которые беспокоили его еще с матча Суперкубка Испании против «Малаги» 12 января.
На этой неделе Серхио тренировался с командой, и планировалось его участие в матче против «Уэски» на выходных, но боль снова вернулась, пишет AS. Операция успешно прошла в одной из клиник Мадрида. Восстановление после хирургического вмешательства на мениске может занять от шести недель до двух месяцев.
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- Рамос пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
- Капитан может вернуться к Класико, которое состоится 11 апреля.
- Контракт игрока с «Реалом» заканчивается в конце сезона, новый еще не подписан.
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