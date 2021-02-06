Два года назад бразильский нападающий «Реала» Винисиус круто дебютировал за «Реал» и покорил фанатов красивыми финтами. Но с каждым годом бразилец играет все хуже. В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста всего три гола и две передачи в 23 матчах во всех соревнованиях.