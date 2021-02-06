Два года назад бразильский нападающий «Реала» Винисиус круто дебютировал за «Реал» и покорил фанатов красивыми финтами. Но с каждым годом бразилец играет все хуже. В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста всего три гола и две передачи в 23 матчах во всех соревнованиях.

Огромной болью и провалом стала игра Винисиуса в последнем тура Примеры против «Уэски». Особенно нападающий изумил в середине первого тайма, когда перебросил двоих защитников в районе углового флажка, но не заметил, как закончилось поле.

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После такого фейла интернет наводнили едкие комментарии о технических способностях Винисиуса.

«Он правда думает, что он Неймар?» – изумился один из пользователей.

«Мне кажется, после такого его трудно назвать футболистом», – подчеркнул другой.

  • «Реал» обыграл «Уэску» со счетом 2:1 благодаря дублю защитника Варана.
  • В 2017-м «Реал» заплатил 45 млн евро «Фламенго» за трансфер Винисиуса.
  • На счету бразильца всего один матч за национальную сборную.

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