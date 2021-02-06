Два года назад бразильский нападающий «Реала» Винисиус круто дебютировал за «Реал» и покорил фанатов красивыми финтами. Но с каждым годом бразилец играет все хуже. В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста всего три гола и две передачи в 23 матчах во всех соревнованиях.
Огромной болью и провалом стала игра Винисиуса в последнем тура Примеры против «Уэски». Особенно нападающий изумил в середине первого тайма, когда перебросил двоих защитников в районе углового флажка, но не заметил, как закончилось поле.
После такого фейла интернет наводнили едкие комментарии о технических способностях Винисиуса.
«Он правда думает, что он Неймар?» – изумился один из пользователей.
«Мне кажется, после такого его трудно назвать футболистом», – подчеркнул другой.
- «Реал» обыграл «Уэску» со счетом 2:1 благодаря дублю защитника Варана.
- В 2017-м «Реал» заплатил 45 млн евро «Фламенго» за трансфер Винисиуса.
- На счету бразильца всего один матч за национальную сборную.