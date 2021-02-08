Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил очередной рекорд после мяча в ворота «Бетиса» в матче 22-го тура Ла Лиги. Месси отличился на 59-й минуте, через 136 секунд после того, как он вышел на поле вместо Рики Пуча.

Этот гол стал самым быстрым в карьере аргентинца после выхода на замену в чемпионате Испании. Всего Лео забил 27 мячей после выхода со скамейки запасных – это второе место в Примере, которое он делит с бывшим футболистом «Реала Сосьедад» Оскаром де Паулой. Лучший по этому показателю экс-игрок «Барселоны» Хулио Салинас, у него 28 голов, сообщает Opta.