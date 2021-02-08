«Манчестер Сити» не оставил идею о приглашении капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Руководство английского клуба планирует изучение ситуации вокруг контракта 33-летнего аргентинца в марте или апреле 2021 года.

В офисе «Сити» выжидают время и следят за развитием событий с Месси. «Пари Сен-Жермен» выбрало противоположную стратегию с публичным приглашением Лионеля во французскую столицу. «ПСЖ» делает ошибку с этой тактике. Лео не нравится такой шум в медиа и, тем более, такой тон в уже сделанных комментариях», – сообщил один из источников ESPN в «Барселоне».

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Собеседники сайта подтвердили, что в «Манчестере» предпринимали шаги по приглашению Месси летом 2020 года. Тогда главный тренер Хосеп Гвардиола звонил аргентинцу по телефону и рассказывал о проекте «Сити». Несколько сотрудников клуба также поддерживают контакт с Лионелем.

Но Месси примет решение о будущем лишь по окончании сезона-2020/21. Эту информацию репортерам ESPN подтвердил источник из окружения футболиста.

Контракт Лионеля Месси с «Барсой» заканчивается 30 июня 2021 года. Он уже может вести предварительные переговоры с другими клубами.

Каталонский клуб занимает второе место в чемпионате Испании и отстает от «Атлетико» на семь очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов «сине-гранатовые» сыграют как раз с «Пари Сен-Жермен».

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