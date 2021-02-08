Твиттер «Барселоны» отреагировал на победу «Тампы-Бэй Бакканирс» в Супербоуле LV.

Соушал-менеджеры каталонского клуба запостили картинку с квотербеком «Бакс» Томом Брэди, баскетболистом «Чикаго Буллс» Майклом Джорданом, хоккеистом «Эдмонтон Ойлерс» Уэйном Гретцки и капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси. «Лучшие из лучших», – подписали пикчу эсэмэмщики «Барсы».

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Изначально изображение появилось перед началом или по ходу телевизионной трансляции Супербоула, за продакшн которой отвечала NFL Network. Редакторы указали, что у Брэди шесть побед в НФЛ, у Джордана шесть чемпионских перстней в НБА, у Гретцки четыре Кубка Стэнли, а у Месси четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА.

Странно, что они выбрали именно командные титулы Лионеля, а не, например, рекордные шесть «Золотых мячей». При этом у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду пять побед в Лиге чемпионов (одна с «МЮ» и четыре с мадридским «Реалом»). Но в NFL Network величайшим футболистом современности все равно назвали Месси.

«Барселона» с Лео сейчас идет в чемпионате Испании на втором месте. Они отстают от «Атлетико» на семь очков, но у мадридского клуба два матча в запасе.

Том Брэди по окончании трансляции Супербоула завоевал седьмой титул в НФЛ. У Джордана с Гретцки после матча «Тампы» и «Канзас-Сити» осталось шесть перстней и четыре Кубка Стэнли.

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