Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сделал дубль в матче чемпионата против «Сельты». Уругваец отличился 45-й и 50-й минутах.

Для Луиса эти мячи стали 15-м и 16-м за мадридский клуб в 17 играх чемпионата Испании. Суарес побил рекорд Роналду, который в сезоне-2009/10 дебютировал за «Реал» 15-ю голами в 17 матчах Примеры.