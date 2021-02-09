Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сделал дубль в матче чемпионата против «Сельты». Уругваец отличился 45-й и 50-й минутах.

Для Луиса эти мячи стали 15-м и 16-м за мадридский клуб в 17 играх чемпионата Испании. Суарес побил рекорд Роналду, который в сезоне-2009/10 дебютировал за «Реал» 15-ю голами в 17 матчах Примеры.

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29/12/2019 В 11:16
  • Несмотря на результативность лидера «Атлетико» сыграл с «Сельтой» вничью, пропустив на 89-й минуте.
  • Суарес перебрался в «Атлетико» летом 2020 года из «Барселоны». Бесплатно.

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