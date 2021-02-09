Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сделал дубль в матче чемпионата против «Сельты». Уругваец отличился 45-й и 50-й минутах.
Для Луиса эти мячи стали 15-м и 16-м за мадридский клуб в 17 играх чемпионата Испании. Суарес побил рекорд Роналду, который в сезоне-2009/10 дебютировал за «Реал» 15-ю голами в 17 матчах Примеры.
Футбол
«В футболе мало таких негодяев». Форлан закончил карьеру матчем звезд с 12-ю голами
- Несмотря на результативность лидера «Атлетико» сыграл с «Сельтой» вничью, пропустив на 89-й минуте.
- Суарес перебрался в «Атлетико» летом 2020 года из «Барселоны». Бесплатно.
Чемпионат Испании
Суарес – незаметный герой «Барсы» и идеальный напарник Месси. Его травма повлияет на матчи с «МЮ»
Чемпионат Англии
В 2011-м «МЮ» и «Ливерпуль» начали войну. Во всем виноват конфликт Эвра и Суареса