«Я не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть говорят. Тренеру «Лиона» очень нравится пресса, про меня так нельзя сказать. Что нам нужно сделать, так это подготовиться к матчам с «Севильей» и «Алавесом», а во вторник мы сыграем в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Там и увидим», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.