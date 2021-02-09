Новый выпуск журнала France Football вышел с Лионелем Месси в форме «Пари Сен-Жермен» на обложке.
«Секретная карта «ПСЖ», – написано на лицевой стороне журнала. Идею редакции France Football не оценил главный тренер «Барселоны» Роналд Куман. Голландец недоволен излишним вниманием к лидеру «сине-гранатовых».
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«Я не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть говорят. Тренеру «Лиона» очень нравится пресса, про меня так нельзя сказать. Что нам нужно сделать, так это подготовиться к матчам с «Севильей» и «Алавесом», а во вторник мы сыграем в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Там и увидим», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
- Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается в июне 2021 года.
- Аргентинец провел за каталонский клуб 19 матчей в Ла Лиге и забил 13 мячей.
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