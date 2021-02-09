21-летний португальский полузащитник «Барселоны» Франсишку Тринкау 7 февраля забил первый мяч за основной состав каталонского клуба. В матче 22-го тура чемпионата Испании Тринкау положил победную банку в ворота «Бетиса» – 3:2, 87-я минута.
На следующий день автосалон J.M Automoción в Барселоне объявил о том, что Тринкау купил у них спорткар Lamborghini Huracán EVO стоимостью в 250 тысяч евро. Гоночный автомобиль развивает скорость до 325 километров/час и имеет под капотом мощность в 640 лошадиных сил. Эта тачка разгоняется до 100 км/ч всего за три секунды.
Франсишку выбрал эксклюзивную модель – в 2020 году в Испании подобных экземпляров было продано всего девять. Сотрудники автосалона приложили фотографию перед входом в помещение, на которой изображен сам 21-летний португалец с новеньким спорткаром.
- В сезоне-2020/21 Тринкау провел 17 матчей в чемпионате Испании и до гола в ворота «Бетиса» исполнил лишь одну результативную передачу.
- «Барселона» купила полузащитника в январе 2020 года у «Браги» за 31 миллион евро. Тринкау присоединился к «блаугране» перед этим сезоном. Он дебютировал в основе в сентябре прошлого года.