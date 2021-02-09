На следующий день автосалон J.M Automoción в Барселоне объявил о том, что Тринкау купил у них спорткар Lamborghini Huracán EVO стоимостью в 250 тысяч евро. Гоночный автомобиль развивает скорость до 325 километров/час и имеет под капотом мощность в 640 лошадиных сил. Эта тачка разгоняется до 100 км/ч всего за три секунды.