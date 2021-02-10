Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заплатил минимум 370 млн евро налогов с 2017 года.
Около 275 млн евро из этой суммы составляют подоходные налоги. Общая сумма также включает налог на имущество и корпоративный налог – рекламные контракты и права на использование изображения, сообщает El Periódico de Catalunya со ссылкой на источник.
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- Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается в июне 2021 года.
- Аргентинец провел за каталонский клуб 19 матчей в Ла Лиге и забил 13 мячей.
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