Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заплатил минимум 370 млн евро налогов с 2017 года.

Около 275 млн евро из этой суммы составляют подоходные налоги. Общая сумма также включает налог на имущество и корпоративный налог – рекламные контракты и права на использование изображения, сообщает El Periódico de Catalunya со ссылкой на источник.

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  • Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается в июне 2021 года.
  • Аргентинец провел за каталонский клуб 19 матчей в Ла Лиге и забил 13 мячей.

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