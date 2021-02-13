Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 23-го тура чемпионата Испании. Эта игра стала для аргентинца 505-й за «блауграну» в Ла Лиге. По этому показателю он сравнялся с легендарным Хави. Они далеко оторвались от третьего места – у Андреса Иньесты 442 встречи в Примере.