Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 23-го тура чемпионата Испании. Эта игра стала для аргентинца 505-й за «блауграну» в Ла Лиге. По этому показателю он сравнялся с легендарным Хави. Они далеко оторвались от третьего места – у Андреса Иньесты 442 встречи в Примере.
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Из действующих игроков в топ-4 попал Серхио Бускетс – у него 398 игр в чемпионате Испании.
По матчам во всех турнирах лидерство тоже у Хави – 767. У Лионеля Месси теперь 759 игр.
- В Примере-2020/21 у Лео 13+2 в 19 играх.
- Контракт 32-летнего Месси с «Барселоной» истекает летом 2021-го.
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