«Этого еще не произошло. Он действительно живет инкогнито. Его никто не видит. Однажды я высадил отца у Месси. Он пошел туда на интервью. Они общались за кухонным столом. Это круто: приятно видеть, что твой отец, Роналд Куман, не очень-то нервничает по этому поводу, но с нетерпением ждет разговора с Месси», – приводит слова Тима Кумана Voetbalzone.