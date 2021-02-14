Сын главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана Тим рассказал, что до сих пор не познакомился с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Этого еще не произошло. Он действительно живет инкогнито. Его никто не видит. Однажды я высадил отца у Месси. Он пошел туда на интервью. Они общались за кухонным столом. Это круто: приятно видеть, что твой отец, Роналд Куман, не очень-то нервничает по этому поводу, но с нетерпением ждет разговора с Месси», – приводит слова Тима Кумана Voetbalzone.
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- Аргентинец провел за каталонский клуб 19 матчей в Ла Лиге и забил 13 мячей.
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