Mundo Deportivo cообщает , что травма Даниэля Карвахаля настолько разгневала 48-летнего француза, что он потребовал объяснений от тренеров по физической подготовке. Он считает, что ситуация стала ненормальной.

Источник приводит статистику в 40 травм, включая Мартина Эдегора и Луку Йовича, которых арендовали другие клубы. Единственные футболисты «Реала», не получившие травм – Ферлан Менди, Каземиро, Винисиус и Андрей Лунин. В данный момент в команде испытывают проблемы со здоровьем восемь игроков: Серхио Рамос, Эден Азар, Марсело, Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.