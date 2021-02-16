Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан разъярен частыми повреждениями футболистов.
Mundo Deportivo cообщает, что травма Даниэля Карвахаля настолько разгневала 48-летнего француза, что он потребовал объяснений от тренеров по физической подготовке. Он считает, что ситуация стала ненормальной.
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Источник приводит статистику в 40 травм, включая Мартина Эдегора и Луку Йовича, которых арендовали другие клубы. Единственные футболисты «Реала», не получившие травм – Ферлан Менди, Каземиро, Винисиус и Андрей Лунин. В данный момент в команде испытывают проблемы со здоровьем восемь игроков: Серхио Рамос, Эден Азар, Марсело, Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.
- В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, отставая от «Атлетико» на пять баллов и сыграв на две игры больше.
- 24 февраля «Мадрид» сыграет с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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