На 48-й минуте аргентинец оказался перед пустыми воротами после того, как после дальнего удара Луиса Суареса вратарь «Леванте» отбил мяч перед собой. Анхелю оставалось просто вонзить мяч в ворота, но вместо этого игрок отправил его высоко над перекладиной.