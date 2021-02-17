Форвард мадридского «Атлетико» Анхель Корреа промахнулся с пяти метров во время перенесенного матча 2-го тура Примеры против «Леванте».

На 48-й минуте аргентинец оказался перед пустыми воротами после того, как после дальнего удара Луиса Суареса вратарь «Леванте» отбил мяч перед собой. Анхелю оставалось просто вонзить мяч в ворота, но вместо этого игрок отправил его высоко над перекладиной.

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  • После часа игры счет в матче «Леванте» – «Атлетико» равный – 1:1.
  • В составе клуба из Валенсии забил Энис Барди, у мадридской команды – Маркос Льоренте.

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