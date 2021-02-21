Капитан «Барселоны» Лионель Месси побил очередной рекорд в чемпионате Испании.
33-летний аргентинец вышел на поле в стартовом составе в матче 24-го тура Примеры против «Кадиса». Эта встреча стала для Месси 506-й за «Барсу». Таким образом, Лео превзошел достижение легендарного полузащитника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса, который сыграл в каталонской команде 505 матчей. Об этом сообщил твиттер исследовательского агентства Gracenote Sports.
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Месси уже забил в ворота «Кадиса» и отметил установку рекорда по играм в составе «Барсы» в испанских чемпионатах. Андалусийский клуб стал 81-м соперником, которому Лионель оформлял гол во взрослой карьере.
- Месси дебютировал в основной команде «Барселоны» в ноябре 2004 года.
- Хави Эрнандес выступал за «блауграну» с 1998 по 2015 гг. Сейчас он занимает пост главного тренера катарского «Аль Саада».
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