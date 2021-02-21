33-летний аргентинец вышел на поле в стартовом составе в матче 24-го тура Примеры против «Кадиса». Эта встреча стала для Месси 506-й за «Барсу». Таким образом, Лео превзошел достижение легендарного полузащитника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса, который сыграл в каталонской команде 505 матчей. Об этом сообщил твиттер исследовательского агентства Gracenote Sports.