В воскресенье, 21 февраля, не стало мамы известного бразильского футболиста Роналдиньо. Дона Мигелина Элои Ассис дос Сантос умерла в возрасте 71 года от осложнений после перенесенной инфекции.

Каждый из тех, кто рос в нулевые, точно видел женщину, подарившую жизнь Ронни. В 2007 году звезда «Барселоны» снялся в рекламе чипсов Lay’s. По идее маркетингового агентства BBDO Worldwide Роналдиньо стоял перед ответственным матчем на стадионе и соблазнился на чипсы какого-то фаната. Бразилец схватил пачку раньше стартового свистка, выбежал на футбольное поле и бросился на трибуны.

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По ходу ролика камера даже выхватила тогдашнего тренера «сине-гранатовых» Франка Райкарда. Он поймал фейспалм от действий Зубастика. Роналдиньо скрылся от преследовавших его операторов, сел на кресло рядом с мамой и угостил ее картофельными снэками. Донне Мигелине явно понравилось, и она отправила футболиста обратно в игру. «Иди играй, сынок!» – эта фраза в русском варианте понравилась зрителям и стала мемом конца 2000-х.

В декабре 2020-го Роналдиньо сообщил, что его мама попала в реанимацию с главной инфекцией современности. Он не подтвердил уход Доны Мигелины, но поставил в твиттере аватарку черного цвета. Бывший клуб бразильца «Барселона» в соцсетях выразил соболезнования игроку. Сейчас грустно каждому, кто застал ту великую рекламу чипсов. Ведь больше некому сказать Роналдиньо «Иди играй, сынок».

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