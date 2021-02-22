Руководство «Реала» подозревают в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба. Мадридцы пытались уйти от налогов в Испании.

В 2016 году «Реал» вел переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. В 2017-м стороны заключили четырехлетний контракт на 200 млн евро. Средства должны были пойти на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».

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Стало известно, что «Реал» заключил сделку с двумя дочерними компаниями фонда, расположенными на Каймановых островах. Компании были основаны в начале 2017 года и имели капитал в размере 20 тысяч евро. Тем самым руководство пыталось уйти от налогов, при этом в «Реале» были осведомлены, что сделка может быть расценена как мошенничество, сообщает AS со ссылкой на Football Leaks.

  • «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 24 матчей.
  • Следующий матч мадридцы проведут 24 февраля против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

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