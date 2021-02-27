Марокканец Юссеф Эн-Несири высадился в Испании в 18 лет и играет там всю карьеру. Нападающий неприметно гонял за андердогов («Малагу» и «Леганес»), немного забивал (лишь раз больше четырех голов за сезон) и медленно прогрессировал. Прорыв случился в этом сезоне: Юссеф наколотил в чемпионате 13 мячей и уступает только Лионелю Месси, Луису Суаресу и Жерару Морено (в «Севилье» закладывает в разы больше партнеров). Пока топовые африканцы избегают Ла Лигу и сверкают в Англии и Италии, взлетающий Эн-Несири повторяет путь другого таланта с Черного континента – Самюэля Это’О.

Юссефа вырвала с родины «Малага», которая отлистала за проспекта 125 тысяч евро. В Марокко Эн-Несири обучался в Футбольной академии Мохаммеда VI (король страны, открывший школу в 2009-м – Eurosport.ru). Трансфер в Европу произошел в июле 2015-го. До этого тинейджер заглядывал в Старый свет только на короткие стажировки: например, проходил трехнедельный просмотр в «Челси», но из-за психологического дискомфорта быстро свалил из Англии. «Было холодно, и я больше не мог там находиться», – пояснил африканец.

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Юссеф Эн-Несири Фото: Getty Images

Вместе с Эн-Несири «Малага» подписала еще троих ребят, но они быстро сдулись и умотали на родину. Юссеф же резко заявил о себе и забил в дебютном матче за юношескую команду. Примерно полтора года марокканец легко стрелял голы в резервных командах и перед сезоном-2016/17 впорхнул в основу.

Новый уровень Эн-Несири потянул с трудом. За два года во взрослой «Малаге» 21-летний нападающий выдавил всего 5 голов, а клуб провалился в Сегунду. Из трясины Юссефа поднял «Леганес», и марокканец получил еще один шанс в элите. В составе «пепинерос» Эн-Несири тут же поставил личный рекорд результативности в чемпионате – 9 голов за сезон.

Уже через полтора года, зимой 2020-го, «Севилья» вывалила за прогрессирующего форварда 20 млн евро. Андалусийцы выцепили марокканца в плотной борьбе: нападающего вели «Шальке», дортмундская «Боруссия» и «Арсенал». Поначалу Юссеф закалялся в запасе: Хулен Лопетеги разбавлял подвижным новичком последние минуты матчей и выставлял в основе только против андердогов. В первом сезоне на «Рамон Сенчес Писхуан» полные 90 минут марокканец отбегал лишь дважды, но все же получал время почти в каждом матче и набирался опыта. А в кампании-2020/21 Эн-Несири убрал 30-летнего конкурента Люка де Йонга и стабильно зажигает в основе.

С 1-го октября марокканец забил уже 17 мячей: 13 в Ла Лиге и 4 в ЛЧ. Именно он вышел во втором тайме и разорвал дублем игравший в большинстве «Краснодар». За нападающим уже приходили из АПЛ: «Вест Хэм» сулил около 30 млн евро, но Лопетеги заблокировал трансфер, да и форвард не спешил уходить. «Юссеф очень счастлив в «Севилье». Он благодарен клубу и товарищам по команде», – высказался агент бомбардира Анасс Узифи.

Марокканец – один из самых эффективных форвардов Европы. На гол игроку требуется чуть больше трех ударов (17 мячей за 58 выстрелов). В начале февраля Юссеф и вовсе был вторым по эффективности в топ-5 лигах, опережая таких монстров как Левандовский и Хынмин Сон.

Но голы не единственная сильная сторона нападающего. Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи отметил, что футболист сильно прибавил в прессинге, игре спиной к воротам и тактике: например, классно научился врываться в полуфланги и меняться там местами с вингерами. Эн-Несири превратился в разностороннего бомбардира. «Он обладает огромным потенциалом и еще не достиг его пределов», – подметил Мончи.

В «Малаге» и «Леганесе» форварду сильно не хватало смелости, тактического понимания и техники. Юссеф выделялся физикой (рост 189 см, высокая скорость и умение вести контактную борьбу). «У него огромная физическая мощь, которая превосходила уже признанных игроков», – описал форварда коуч «Малаги» Хуанде Рамос. Неполное понимание игры не позволяло много забивать. К сегодняшнему результату Эн-Несири пришел через индивидуальный труд и помощь тренеров, которые всегда отмечали в нем талант и грузили работой на тренировках.

Конечно, Юссеф еще не стал идеальным нападающим. Он почти не использует слабую правую ногу, замедляется при принятии решений вне штрафной, по-прежнему допускает позиционные просчеты. Однако у чужих ворот Эн-Несири – киллер, не зря африканец один из лучших финишеров Европы.

Марокканец повторяет путь, который 25 лет назад проделал Самюэль Это’О. Камерунца похожим образом вытащили из Африки: если Юссеф, уходя в «Малагу», был совершеннолетним, то мадридский «Реал» забрал Сэмми всего в 15. В Камеруне Это’О тоже взрослел в большой местной академии, где удивлял результативностью. На это и, возможно, на байку о благословении от местного бродяги и клюнули мадридцы. По легенде юнец Сэмми как-то раз подал кружку воды страннику, который предсказал мальчику повторение величия Роже Милла.

Это’О, как и Эн-Несири, туго начинал: смотался в две аренды, мало забивал (6 голов за первые 3 сезона в Ла Лиге). Оба форварда раскрылись примерно в 22, при этом играли в испанском чемпионате уже несколько сезонов. Заблистать раньше им мешали разные причины.

Например, Это’О тормозил прогресс неадекватным поведением и раздолбайством. После попадания в «Реал» африканцу снесло голову. В «Леганесе» он опаздывал на тренировки и постоянно объяснял это небылицами: внезапное нападение грабителей, заточение в комнате из-за того, что сосед запер его снаружи, и тому подобное. Также Сэм плевал на окружающих: вечно спорил с тренерами, за что капитан «Леганеса» Хосе Мария Месальес однажды поколотил камерунца в раздевалке.

В «Мальорке» игрока приструнил Луис Арагонес. Коуч жестко наказывал камерунца за опоздания и закладывал подзатыльники за дерзость – это бесило Самюэля, но тренер добился своего. Арагонес разбудил в нападающем злость, которая в один момент сменила направление с личной вражды на футбольное поле. Перевоспитавшийся Сэмми превратился в дисциплинированного и трудолюбивого футболиста, а Арагонес стал для него вторым отцом. «Нас покинул великий человек. Больше, чем тренер. Луис Арагонес был мне как отец. У меня сохранились прекрасные воспоминания о нашей работе в «Мальорке». Уважаемый отец, спасибо за все!» – написал Это’О в инстаграме после смерти испанца.

Луис Арагонес и Самюэль Это'О Фото: Getty Images

Эн-Несири же загибался от нестабильности. Прорывные 9 голов в «Леганесе» не подняли статус нападающего, ведь 6 из них он заложил в трех матчах, а до этого вымучал только две банки за 17 игр. Марокканец мог легко вкрутить дубль или забить в паре матчей подряд, а потом молчал несколько игр.

Его рывок – тоже заслуга тренера. Лопетеги поверил в нестабильного африканца: продавил его недешевый трансфер, дал возможность практиковаться через частые выходы на замену и направлял на тренировках. «Благодарю клуб, который помог мне добраться сюда, а еще менеджера, который много работал со мной индивидуально», – сказал Эн-Несири в первом интервью в «Севилье».

Теперь, чтобы полностью повторить испанский путь Это’О, Эн-Несири осталось перейти в «Реал» или «Барсу» и стать лучшим страйкером чемпионата. Именно Сэмми – последний африканец, становившийся первым бомбардиром Ла Лиги: в сезоне-2005/06 камерунец завалил 26 голов. Марокканец отстает от лидера гонки Лео Месси на 5 мячей – такой дефицит еще можно сжечь. Возможно, однажды Юссеф тоже расскажет байку о старике, предсказавшем ему величие.

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