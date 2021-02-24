Лионель Месси стал лучшим игроком перенесенного матча первого тура чемпионата Испании против «Эльче». Аргентинец оформил дубль и помог «Барселоне» победить со счетом 3:0. Месси забил в седьмом матче Ла Лиги подряд: у него стало 18 голов, он вышел на первое место в споре бомбардиров.

После игры произошел необычный эпизод. Обычно все футболисты мечтают урвать джерси Месси, но сейчас случилось наоборот – аргентинец попросил майку у голкипера «Эльче». Эдгар Бадия невероятно удивился, но исполнил мечту Лео.

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Кстати, Бадия обожает Лео. Вот его слова за январь: «Он лучший в мире, его отсутствие может вызвать большой дисбаланс. Когда он на поле, игра «Барсы» во многом идет через него. Без него многое меняется. Но при этом мы продолжаем говорить о команде, в которой есть одни из лучших игроков мира.

  • Бадия родился в Барселоне и является воспитанником «Эспаньола».
  • У 29-летнего вратаря 2 матча за сборную Каталонии.

Карьера Месси в тупике. Теперь ему некуда идти

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