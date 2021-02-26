Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не смог закончить пресс-конференцию перед матчем с «Севильей». У голландского специалиста кровь пошла носом во время одного из вопросов.

Куман приложил платок к носу, но остановил кровотечение. Увидев это, руководитель по связям с общественностью «Барсы» прекратил пресс-конференцию. Это не первый подобный случай с голландцем, ранее у него уже были поддобные проблемы.

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За несколько минут до инцидента тренера спросили о его будущем у руля «Барселоны».

«Я знаю, что на тренера «Барсы» всегда оказывается большое давление, если ты не выигрываешь. При поражениях виновником является тренер. Я принимаю это и стараюсь изо всех сил. Я никогда не думаю о проигрыше, всегда хочу победить. Не знаю, что может случиться, но я настроен оптимистично», – приводит слова Кумана Sport.es.

Весной прошлого года Роналд Куман был госпитализирован из-за сердечного приступа.

«Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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