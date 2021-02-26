Защитник «Реала» Серхио Рамос близок к продлению контракта с мадридским клубом.
В клубе настроены оптимистично: вероятно, соглашение продлят в ближайшие недели. «Реал» предлагает контракт на два сезона с той же зарплатой, 12 млн евро минус 10% на расходы в связи с пандемией. Защитник сначала отверг оффер, но теперь готов его принять и играть в клубе до 36 лет, сообщает El Espanol.
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- Серхио Рамос выступает в составе «Реала» с 2005 года.
- В текущем сезоне защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 мяча.
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