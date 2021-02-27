Перед главным матчем 25-го тура чемпионата Испании шансы «Барселоны» казались хлипкими. Чуть больше двух недель назад «Севилья» в Кубке грамотно разобрала каталонцев 2:0, после чего «Барса» наполучала в ЛЧ от «ПСЖ» и опозорились ничьей с «Кадисом». Но на этот раз «сине-гранатовые» отыграли тактически грамотно и отомстили андалусийцам. Хозяева поля полностью отдали контроль Месси и партнерам и поплатились за это.

«Барселона» очень надежно выстояла в обороне. «Севилья» за матч выстрадала 0,14 xG и нанесла первый удар по воротам только во втором тайме. Куман же всего третий раз в сезоне выставил в старте трех центральных защитников, и это сработало. Они при поддержке латералей на флангах и хавбеков по центру забетонировали нападение андалусийцев. Лучший бомбардир хозяев Юссеф Эн-Несири вышел на замену в перерыве и отстрадал без голов уже третий матч подряд. Кроме марокканца напора на чужой половине почти никто не показал.

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Еще один фактор успешной игры в обороне – мощнейший прессинг. Игроки «Севильи» с огромным трудом переползали центр поля. Иногда заряженные гости прогоняли владеющего мячом соперника до вратаря. Буну приходилось просто выносить и оставлять созидательную игру на умение бороться головой Де Йонга. Даже Месси моментами вгрызался в соперников. За матч у аргентинца набралось 2 попытки отбора при среднем показателе по сезону в 0,8.

Месси Фото: Getty Images

«Мы играли с тремя центральными защитниками и высокими крайними. Поэтому нам было легче мешать «Севилье» атаковать. Это стало ключевым моментом, хотя защитная система была рискованной. Мы постоянно прессинговали, наша игра без мяча стала ключевой», – рассказал о тактике Куман. Есть, чем гордиться – «Барселона» отыграла на ноль только второй раз за 10 матчей, тем более с гремучей «Севильей».

«Севилья» и не собиралась много атаковать. Андалусийцы залегли у своих ворот и мониторили возможности для контратак. И в позиционных атаках против громоздкой оборонительной линии у «Барсы» опять возникли проблемы. Четко через пас войти в штрафную получалось только во втором тайме. Один из таких розыгрышей закончился зарядом Деста в штангу, а второй – прокатом мяча вдоль пустого угла и не успевшим на замыкание Альбой.

Оба гола «Барсы» прилетели в быстрых атаках. В первом тайме каталонцы прессингом раздавили «Севилью» в центре поля и получили возможность разорвать неготового к обороне соперника. Месси пасом из центра поля отрубил всю защиту, Дембеле вышел один на один и разделался с вратарем. Второй гол пришел после быстрого вертикального розыгрыша и еще одним отсечением высокой оборонительной линии «Севильи», в результате которого Месси вывалился один на один и с добивания после своего же удара занес мяч в ворота.

Лео опять стал ключевой фигурой в нападении «Барселоны». Он забил в девятом матче подряд во всех турнирах и зарядил уже 19 банок в Ла Лиге. Аргентинец незаметно ускакал от конкурентов по бомбардирской гонке, хотя на старте сезона у него открылись большие сложности с результативностью. Сейчас Месси в полном порядке.

Вот только, что без него делать «Барсе», непонятно. Месси генерировал оба гола – первый гениальным ассистом, второй неуловимым дриблингом и четким завершением. Лео был настолько крут, что по xG набрал 1,16 – больше, чем забил. Это выглядит пугающе при общекомандном показателе в 1,60. Кроме аргентинца какие-то баллы отыскали Дембеле (автор гола) и Дест (удар в штангу). Остальные шансы пришлись только на аргентинца. При богатом ростере всего три игрока «Барсы» нанесли удары в матче. Ничего нового в зависимости «Барселоны» от Месси нет, но она становится все глубже.

Второй гол каталонцы вкрутили в конце матча – на 86-й минуте. Но в целом вторую половину второго тайма «Барса» отпустила под контроль «Севильи». Лопетеги выпалил все пять замен уже к 63-й минуте, и свежие хозяева наконец-то забрали мяч под контроль. Куман же совсем не торопился с заменами, и игра «Барсы» сильно поменялась. После тотального давления на протяжении всего матча каталонцы резко отключились и встречали соперника уже на своей половине поля насыщенными оборонительными линиями.

«Севилья» во втором тайме создала несколько перспективных моментов, но ни один из них не выглядел голевым. Однако проседание «Барсы» на последних минутах привычно – в позапрошлом туре каталонцы позорно разошлись с «Кадисом» 1:1, пропустив в компенсированное время.

«Барселона» разбомбила команду из топ-4 и вернулась в обострившуюся чемпионскую гонку. Отрыв «Атлетико» испаряется с каждым туром, но каталонцам для продолжения борьбы нужно решить еще очень много игровых проблем.

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