Cadena Ser сообщает , что 1 марта в офисе «сине-гранатовых» прошли обыски, связанные с делом о коррупции с участием Бартомеу. По мнению следствия, он заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. Также задержали генерального директора Оскара Грау и юриста Романа Гомеса Понти.

Активные действия правоохранителей связаны со скандалом, который произошел в феврале 2020 года. Тогда в медиа появилась информация, что компания I3 Ventures работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях, публикуя с разных аккаунтов посты в его поддержку и критику в адрес игроков, включая Лионеля Месси.