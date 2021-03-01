Бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу был арестован в собственном доме.

Cadena Ser сообщает, что 1 марта в офисе «сине-гранатовых» прошли обыски, связанные с делом о коррупции с участием Бартомеу. По мнению следствия, он заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. Также задержали генерального директора Оскара Грау и юриста Романа Гомеса Понти.

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Активные действия правоохранителей связаны со скандалом, который произошел в феврале 2020 года. Тогда в медиа появилась информация, что компания I3 Ventures работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях, публикуя с разных аккаунтов посты в его поддержку и критику в адрес игроков, включая Лионеля Месси.

  • В октябре 2020 года Бартомеу ушел в отставку. Выборы состоятся 7 марта.
  • Экс-президент отрицал свое причастие к скандалу, аудит не подтвердил организованную травлю футболистов. Тем не менее, некоторые члены правления покинули посты.

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