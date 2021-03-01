Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может возглавить «Барселону», если президентом каталонцев станет Жоан Лапорта.
Артета входит в шорт-лист Жоана Лапорты, который считается одним из фаворитов на победу в президентских выборах «Барселоны» 7 марта. Лапорта рассматривает Артету как потенциальную замену Роналду Куману, сообщает Daily Mail со ссылкой на RAC1.
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- Микель Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. С командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
- Ранее Артета работал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
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