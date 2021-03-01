Артета входит в шорт-лист Жоана Лапорты, который считается одним из фаворитов на победу в президентских выборах «Барселоны» 7 марта. Лапорта рассматривает Артету как потенциальную замену Роналду Куману, сообщает Daily Mail со ссылкой на RAC1.