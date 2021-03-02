Бывший защитник «Барселоны» Нелсон Семеду, выступающий теперь в «Вулверхэмптоне», рассказал о совместных тренировках с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси.
«У меня правда не хватает слов, чтобы описать, как хорош Месси. Знаете, что делает его еще более невероятным? Я никогда не видел, чтобы он тренировал штрафные удары за все время, что был на «Камп Ноу». Клянусь, ни единого раза! Мы всегда практиковали удары с дистанции, но Месси никогда не отрабатывал штрафные. Для него все было очень естественно.
Говорят, что практика – это пусть к совершенству. Так вот Лео не нужна никакая практика, а он все еще совершенен. Потрясающий футболист, и я даже не мог описать, насколько. На том штрафном в матче с «Ливерпулем» [в полуфинале Лиги чемпионов в мае 2019 года] я стоял прямо позади него.
В одной из моих первых игр за «Барсу» Месси взял мяч и прошел поочередно трех, четырех и пятерых соперников. Я стоял на поле и думал: «Как этому парню это удается?» Он заставил хороших футболистов выглядеть плохо», – сообщил Семеду в интервью The Telegraph.
- Нелсон Семеду выступал за «Барселону» с 2017 по 2020 гг. и летом перешел в «Вулверхэмптон» за 30 миллионов евро. Он провел в каталонском клубе 82 матча и забил два мяча.
- В 23 матчах чемпионата Испании-2020/21 Лионель Месси вонзил за «Барсу» 19 мячей, из которых только три с пенальти.