Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал арест и судебное разбирательство в отношении экс-президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

1 марта Бартомеу был арестован в собственном доме по обвинению в коррупции. Он провел ночь в полицейском участке и был выпущен под залог, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. При этом дело в его отношении остается открытым.

Чемпионат Англии
В АПЛ скандал из-за фэнтези. Игра вредит лиге и напрягает Пепа
ДЕНЬ НАЗАД

«Я знаю, что это неприятная ситуация, и надеюсь, что все закончится хорошо. Пока суд не докажет его вину – он невиновен. Что меня действительно беспокоит – так это выборы. Я надеюсь, что сосьос «Барсы» проголосуют за президента, который будет достоин лучшего клуба в мире. С нетерпением жду воскресных выборов», – сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

  • Выборы президента Барселоны состоятся в это воскресенье, 7 марта.
  • На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Именно Лапорта является главным фаворитом президентской гонки.

В АПЛ скандал из-за фэнтези. Игра вредит лиге и напрягает Пепа

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании
Бартомеу арестован в собственном доме по делу о коррупции
ВЧЕРА В 11:26
Чемпионат Англии
Гвардиола перевел 150 тысяч евро фонду помощи беженцам
26/02/2021 В 17:25