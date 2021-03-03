1 марта Бартомеу был арестован в собственном доме по обвинению в коррупции. Он провел ночь в полицейском участке и был выпущен под залог, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. При этом дело в его отношении остается открытым.

«Я знаю, что это неприятная ситуация, и надеюсь, что все закончится хорошо. Пока суд не докажет его вину – он невиновен. Что меня действительно беспокоит – так это выборы. Я надеюсь, что сосьос «Барсы» проголосуют за президента, который будет достоин лучшего клуба в мире. С нетерпением жду воскресных выборов», – сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.