Президент Ла Лиги Хавьер Тебас порассуждал о возможном переезде в Испанию Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанна уже будущим летом. Функционер пессимистично оценивает состояние испанского футбола и считает какой-либо из трансферов маловероятным.

Одна из главных проблем – финансы. Лишь немногие клубы могут позволить себе подписание контракта с этими игроками.

«Перевезти Холанна или Мбаппе в Испанию уже сейчас будет невероятно сложно. Только одна команда может подписать Мбаппе и только одна или две могут подписать Холанна. У Мбаппе остался год контракта с «ПСЖ» – «Реал» подождет и не станет переплачивать», – считает Тебас.