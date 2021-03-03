Президент Ла Лиги Хавьер Тебас порассуждал о возможном переезде в Испанию Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанна уже будущим летом. Функционер пессимистично оценивает состояние испанского футбола и считает какой-либо из трансферов маловероятным.

Одна из главных проблем – финансы. Лишь немногие клубы могут позволить себе подписание контракта с этими игроками.

Футбол
Боня: «Целовалась с Мбаппе, ему было 17. Думала, посадят»
ВЧЕРА В 11:56

«Перевезти Холанна или Мбаппе в Испанию уже сейчас будет невероятно сложно. Только одна команда может подписать Мбаппе и только одна или две могут подписать Холанна. У Мбаппе остался год контракта с «ПСЖ» – «Реал» подождет и не станет переплачивать», – считает Тебас.

  • «Мадрид» впервые за 40 лет обошелся без трансферов летом.
  • Статистика Холанна в этом сезоне Бундеслиги: 17 голов за 18 матчей. Мбаппе в Лиге 1 забил 18 мячей в 23 играх.

«Реал» подозревают в уклонении от налогов на сумму €200 млн

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Германии
Холанн подарил футболку Хабибу – тот в ответ назвал его зверем
25/02/2021 В 21:18
Чемпионат Германии
Холанн: «Я кладу мяч, Левандовский – хет-трик. Можно с ума сойти»
24/02/2021 В 07:22