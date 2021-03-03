Президент Ла Лиги Хавьер Тебас порассуждал о возможном переезде в Испанию Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанна уже будущим летом. Функционер пессимистично оценивает состояние испанского футбола и считает какой-либо из трансферов маловероятным.
Одна из главных проблем – финансы. Лишь немногие клубы могут позволить себе подписание контракта с этими игроками.
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«Перевезти Холанна или Мбаппе в Испанию уже сейчас будет невероятно сложно. Только одна команда может подписать Мбаппе и только одна или две могут подписать Холанна. У Мбаппе остался год контракта с «ПСЖ» – «Реал» подождет и не станет переплачивать», – считает Тебас.
- «Мадрид» впервые за 40 лет обошелся без трансферов летом.
- Статистика Холанна в этом сезоне Бундеслиги: 17 голов за 18 матчей. Мбаппе в Лиге 1 забил 18 мячей в 23 играх.
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