Бывший полузащитник «Реала» Ройстон Дренте оправдан в отмывании денег. Ранее полиция обнаружила в его машине крупную сумму наличными.
Во время судебного процесса в Нидерландах присяжные узнали, что два года назад полиция остановила его машину на юге страны. После обыска полицейские обнаружили несколько пакетов с деньгами, содержащих 176,5 тысяч евро. Игрок не признавал вину, он утверждал, что деньги – его гонорар за футбольную деятельность. Судья постановил, что доказательств для обвинения Дренте в отмывании денег недостаточно, и впоследствии снял с него все обвинения, сообщает Daily Star.
- Дренте завершил карьеру в 2016 году, чтобы заняться рэп-музыкой. Недавно он вернулся в футбол и играет в команде третьег испанского дивизиона «Расинг Мурсия».
- Футболист играл в РПЛ составе владикавказской «Алании».
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