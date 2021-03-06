Пять лет назад Зинедина Зидана назначили коучем «Реала», но у великого француза не было времени радоваться или гордиться. Он словно во второй раз в карьере очутился в эпохе «галактикос» – у «Мадрида» был мегамощный, но разрозненный состав, который вообще перестал претендовать на трофеи. Накладывалась куча негативных факторов: одни скучали по Анчелотти, другие злились на Переса из-за странного назначения Бенитеса, третьи просто поникли и ждали лета, чтобы перезагрузить карьеру.

Зидану предстояла работа с крайне депрессивной обоймой, но поначалу он просто дал игрокам свободу и фактически ничего не менял. Парни выдали три разгрома в четырех матчах с андердогами, Зинедина сдержанно хвалили, но под конец февраля на «Бернабеу» приехал «Атлетико» Симеоне.

Хайлайты того дерби легко умещаются в три минуты. «Мадрид» кое-как создавал полумоменты, а в начале второго тайма поймал нокаут от Гризманна. На этом все закончилось. «Реалу» элементарно не хватило воли, чтобы переломить игру: казалось, игроки вообще не верили, что способны воткнуть два мяча топовой обороне Симеоне. Поэтому команда тупо встала – разве что Роналду лупил из всех позиций, а потом морщился, понимая, насколько неэффективны все эти попыточки.

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То домашнее поражение от «Атлетико» стало третьим подряд, а еще «Мадрид» откатился на третье место в Ла Лиге – настоящий ужас. Но самый запоминающийся эпизод той встречи случился в микст-зоне, куда выскочил разочарованный Криштиану. «Если бы все в «Реале» играли на моем уровне, мы были бы первыми. Журналисты пишут, что это я действую недостаточно хорошо, но статистика не врет», – буркнул Роналду и тут же попал во все заголовки. Эгоистичный португалец не только разбомбил атмосферу в команде, но и подставил Зидана. Француз мечтал о спокойствии вокруг «Мадрида», а вместо этого нахватался панчей от лидера.

Именно тогда Зизу впервые показал себя мастером конфликтологии и психологии. Для начала он пообщался с Роналду, и Криш моментально сгладил ураганный спич. «Когда я это говорил, то имел в виду уровень физической готовности. Я не лучше любого из партнеров», – объяснил КриРо. Ему не пришлось унижаться, извиняться или тотально переобуваться, но скандал был тут же замят. Гнев португальца списали на эмоции.

Криштиану Роналду после гола «Атлетико» в мадридском дерби (февраль, 2016 год) Фото: Getty Images

Параллельно Зинедин привел в чувство всю команду. Француз видел, насколько скованно и трусливо смотрелся «Реал», но придумал, как спасти сезон. Чтобы расслабить игроков, Зизу публично признал, что чемпионская гонка завершена – 12 очков от «Барсы» не отыграть, так что нужно думать о будущем. До конца турнира оставалось больше десяти туров, но футболисты четко осознали: ожиданий уже нет, можно наконец кайфовать, а не париться из-за глупых потерь. Такой подход изменил абсолютно всё.

Как тот матч сказался на истории «Мадрида» и Зидана?

После 0:1 с «Атлетико» «Реал» выиграл все оставшиеся матчи в Ла Лиге, в том числе гостевое Класико. «Барселона» занервничала и еле отстояла титул – итоговый разрыв составил всего одно очко. Зидан наглядно показал, как можно играть, если не думать о результате, давлении и депрессивном отставании. Логично, что в следующем сезоне «Мадрид» впервые за пять лет стал чемпионом Испании.

Кроме того, весной 2016-го Зизу забрал первый в карьере Кубок чемпионов. Надо признать, что мадридцам капитально повезло с сеткой: сначала они размялись на «Роме» и «Вольфсбурге», а к полуфиналу против «Сити» так разогнались, что выбили англичан даже без КриРо в первой встрече.

Зинедин Зидан и Диего Симеоне в первом очном дерби (февраль, 2016 год) Фото: Getty Images

В финале той ЛЧ Зинедин дожал «Атлетико» по пенальти, причем их дерби радикально отличалось от февральского. Вместо пассивности и отчаянных выстрелов Роналду «Реал» играл жестко и сконцентрированно вплоть до серии пенальти, где дождался промаха Хуанфрана. Парня было жаль, но Зидан заслужил победу – всего за полгода он прокачал безвольных нытиков до уровня ребят, готовых сражаться 120 с лишним минут. Тогда Симеоне еще не подозревал, что станет любимым соперником Зинедина. За пять лет Чоло всего однажды победил Зизу, причем лишь в ответном полуфинале ЛЧ-2016/17, когда «Реал» ни о чем не парился – 3:0 в первой игре позволяли расслабиться.

И еще один абсурдный факт: за четыре последних дерби «Атлетико» ни разу не забил «Реалу». Видимо, у Диего действительно выработался комплекс Зинедина.

Сам Зидан должен быть благодарен и «Атлетико», и Криштиану. Ведь именно в тот грустный день, когда «Реал» уступил на «Бернабеу», а лидер закапризничал, Зинедин впервые столкнулся с первым настоящим кризисом и виртуозно его разрешил. Тот внутренний конфликт пока так и остался единственным в карьере Зизу. Тренера, который сразу же четко усвоил: побеждать гораздо проще, когда у тебя полный порядок в раздевалке.

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