Капитан «Барселоны» Лионель Месси проголосовал на выборах президента клуба.
33-летний Месси пришел на избирательный участок, который расположен на «Камп Ноу», с сыном – видео появилось в официальном твиттере клуба.
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Также голоса отдали кандидаты в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Более 20 тысяч избирателей проголосовали по почте.
  • «Барселона» идет второй после 26 матчей, отставая от «Атлетико» на два очка. У мадридцев – две игры в запасе.
  • Экс-президент Жозеп Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года.
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