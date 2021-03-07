Мадридский «Реал» встретился с односельчанами из «Атлетико» и снова не отдал три очка: команды сыграли вничью, а «Атлетико» не побеждает «галактикос» в Ла Лиге уже больше пяти лет. Команды провели напряженный матч, итогом которого стали два гола и не назначенный пенальти за игру рукой Фелипе.

Карим Бензема вышел на первое место среди легионеров «Реала» по числу матчей за «Реал» в Ла Лиге (371), обогнав бразильца Роберто Карлоса (370).

Зинедин Зидан сравнялся с Висенте дель Боске по числу игр во всех соревнованиях. У обоих специалистов по 246 матчей, больше только у Мигеля Муньоса – 605.

«Атлетико» не смог выиграть ни в одном из последних 10 матчей Ла Лиги против «Реала» – 6 ничей и 4 поражения. Это самая длинная серия мадридцев без побед в дерби под руководством Диего Симеоне.

Луис Суарес забил 10 голов в 13 матчах против «Реала» в Ла Лиге – больше, чем любой другой игрок в турнире с его первого сезона в сезоне 2014/15.

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«Реал» не проиграл ни одной из 4 игр на «Ванда Метрополитано» в Ла Лиге – 1 победа и 3 ничьих. «Галактикос» остаются единственной командой, которая ни разу не проиграла на новом стадионе.

Зинедин Зидан не проиграл в 4 выездных матчах Ла Лиги против «Атлетико» – 1 победа и 3 ничьих. Француз стал вторым тренером «Реала», который избежал поражения в первых 4 выездных дерби. Первым был Луис Моловна в 1986 году (3 победы и 1 ничья).

Луис Суарес стал 6-м футболистом, забившим за «Атлетико» и «Барселону» в ворота «Реала» в Ла Лиге. До него это делал Марсиал Пина, Маркос Алонсо Пенья, Хесус Ландабуру, Хулио Салинас и Симау Саброза.

Ни один другой футболист не отдал больше ассистов в Ла Лиге в этом сезоне, чем Маркос Льоренте из «Атлетико» – у него и Яго Аспаса из «Сельты» по 8 передач.

Маркос Льоренте и Луис Суарес вместе забили 6 мячей с передач друг друга в Ла Лиге в этом сезоне – 4 гола у испанца и 2 у уругвайца. Это больше, чем у любого другого атакующего дуэта в чемпионате Испании.

Ян Облак сделал семь сейвов в матче против «Реала» – больше, чем в любой другой игре за «Атлетико» во всех турнирах этого сезона.

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