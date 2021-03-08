Стали известны итоги выборов президента «Барселоны», которые прошли 7 марта. Победителем стал Жоан Лапорта, который уже занимал эту должность.
За 58-летнего функционера проголосовали 30 184 человека – это 54,28 процента всех голосов. 29,29 процента набрал Виктор Фонт, 8,58 – Тони Фрейша.
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Лапорта участвовал выборах в четвертый раз. Впервые он выиграл в 2003 году, в 2006-м остался на посту из-за отсутствия других кандидатов, в 2015-м проиграл Жозепу Бартомеу. Он оставил президентское кресло в 2010-м.
- Во время президентства Лапорты «Барса» взяла 12 трофеев, включая Ла Лигу (четыре раза) и Лигу чемпионов (два раза).
- Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020-го.
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