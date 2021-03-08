«Барселона» надеется на возрождение – президентом клуба снова избран Жоан Лапорта, с именем которого ассоциируется золотая эра. Функционер занимал должность в 2003-2010 годах, и при нем каталонцы завоевали 12 трофеев, включая Ла Лигу (четыре раза) и Лигу чемпионов (два раза).

Эпоха Лапорты связана с великим именами. Он назначил тренером 41-летнего Франка Райкарда, с которым «Барса» взяла два чемпионских титула и выиграла ЛЧ-2005/06. В финале «сине-гранатовым» противостоял «Арсенал».

Тьерри Анри и Франк Райкард Фото: Getty Images

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Приход Хосепа Гвардиолы – также заслуга нового-старого президента. Пеп получил тренерскую должность летом 2008-го и работал в течение четырех лет, захватив два года президентства Жозепа Бартомеу. С Гвардиолой комбинационная игра «Барсы» стала именем нарицательным, а итог его тренерства – 14 титулов (три чемпионства и две победы в ЛЧ, но вторая – уже при Бартомеу).

Пеп Гвардиола и Жоан Лапорта Фото: Getty Images

Фамилии подписанных Лапортой футболистов тоже заставляют благоговейно распахнуть глаза. Это Роналдиньо (2003-2008), Самюэль Это'О (2004-2009), Давид Вилья (2010-2013), Жерар Пике (с 2008-го), Тьерри Анри (2007-2010), Дани Алвес (2008-2016), Деку (2004-2008) и, конечно, Златан Ибрагимович (2009-2011).

Легендами именно каталонского клуба стали не все, но, возможно, именно ностальгия заставила избирателей сделать выбор в пользу Лапорты, а не Виктора Фонта или Тони Фрейши. Те тоже предлагали здравые идеи – в частности, по вопросу Лионеля Месси. Но Лапорта, к тому же, аккуратно намекал на камбэк Гвардиолы. Этим и подкупил?

«Барселона» идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков в 26 матчах. У «Атлетико» – 59 очков и 25 игр.

Каталонцы почти вылетели из ЛЧ, в первом матче 1/8 финала проиграв «ПСЖ» со счетом 1:4.

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