Бывший футболист системы «Вильярреала» Франко Акоста найден мертвым – он погиб в день своего 25-летия.
Тhe Sun сообщает, что тело обнаружили через два дня после пропажи. Акоста пытался переплыть реку в Уругвае вместе с братом. Тот смог выбраться из воды, добрался до безопасного места и забил тревогу. Поиски начались мгновенно: были задействованы лодки, водный мотоцикл и водолазы.
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  • В 2015-2020 годах Акоста выступал за дубль «Вильярреала».
  • Последним клубом стал уругвайский «Атенас».
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