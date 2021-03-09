Бывший футболист системы «Вильярреала» Франко Акоста найден мертвым – он погиб в день своего 25-летия.

Тhe Sun сообщает , что тело обнаружили через два дня после пропажи. Акоста пытался переплыть реку в Уругвае вместе с братом. Тот смог выбраться из воды, добрался до безопасного места и забил тревогу. Поиски начались мгновенно: были задействованы лодки, водный мотоцикл и водолазы.

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В 2015-2020 годах Акоста выступал за дубль «Вильярреала».

Последним клубом стал уругвайский «Атенас».

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