«Барселона» запустила первый официальный аккаунт на русском языке в социальных сетях. Группа создана в мессенджере Viber, который партнерствует с каталонским клубом.

«Привет! Мы запускаем первое коммьюнити клуба «Барселона» на русском языке. Читайте нас в Viber», – по-русски сказали в промо-ролике Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Миралем Пьянич, Серджиньо Дест и Клеман Лангле.

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В группе на русском языке будут публиковаться новости о клубе и развлекательный контент.

«Барселона» после 26 матчей занимает второе место в Ла Лиге с 56 очками. Лидирует «Атлетико» – 25 игр и 59 баллов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» уступила «ПСЖ» со счетом 1:4 и рискует вылететь из еврокубков.

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