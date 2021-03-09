Опубликовано 09/03/2021 в 13:57 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 13:58 GMT

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал игроков, которыми хотел бы усилить состав в летнее трансферное окно-2021.

По данным Mundo Deportivo , приоритетным вариантом для менеджера является подписание защитника «Баварии» и сборной Австрии Давида Алабы. В июле у 28-летнего футболиста истекает контракт с мюнхенцами, и он уже заявил, что покинет клуб.

Еще одним бесплатным, но серьезным вариантом улучшить команду называется Серхио Агуэро. 32-летний форвард, вероятно, свободным агентом уйдет из «Манчестер Сити» летом также после окончания соглашения.

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Ранее сообщалось, что «Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы в связи с уменьшением доходов из-за пандемии коронавируса.

Жоан Лапорта был выбран президентом каталонского клуба 8 марта, он получил 54,28% голосов.

Во время предыдущего президентства Лапорты «Барса» взяла 12 трофеев, включая Ла Лигу (четыре раза) и Лигу чемпионов (два раза).

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