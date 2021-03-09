Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал игроков, которыми хотел бы усилить состав в летнее трансферное окно-2021.
По данным Mundo Deportivo, приоритетным вариантом для менеджера является подписание защитника «Баварии» и сборной Австрии Давида Алабы. В июле у 28-летнего футболиста истекает контракт с мюнхенцами, и он уже заявил, что покинет клуб.
Еще одним бесплатным, но серьезным вариантом улучшить команду называется Серхио Агуэро. 32-летний форвард, вероятно, свободным агентом уйдет из «Манчестер Сити» летом также после окончания соглашения.
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- Ранее сообщалось, что «Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы в связи с уменьшением доходов из-за пандемии коронавируса.
- Жоан Лапорта был выбран президентом каталонского клуба 8 марта, он получил 54,28% голосов.
- Во время предыдущего президентства Лапорты «Барса» взяла 12 трофеев, включая Ла Лигу (четыре раза) и Лигу чемпионов (два раза).
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