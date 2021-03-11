Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к уходу из команды – но не в ближайшее трансферное окно, а по окончании сезона-2022/23.
После игры против «Пари Сен-Жермен» журналист радиостанции Cadena Ser Хосе Антонио Понсети рассказал, что отец Месси Хорхе должен был провести переговоры о трансфере футболиста в Доминиканской республике, в доме известного певца Хулио Иглесиаса.
«Хорхе Месси должен был присутствовать на этой встрече. На ней бы говорили о том, что было бы, если бы Лео играл за «Париж» или если бы жил в Париже и не играл в «ПСЖ». Но все сорвалось после победы Жоана Лапорты на президентских выборах в «Барселоне». Отец Месси выслушал бы предложение «Барсы» только в случае избрания Лапорты. В других случаях этой опции не было», – заявил Понсети.
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Журналист также привел предполагаемую цитату Месси-старшего, который тот должен был сказать на переговорах с «ПСЖ». «Что бы ни произошло, Лионель проведет два сезона и уедет в «Майами», – заявил инсайдер. Теперь же Понсети оценил возможность того, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» останется на «Камп Ноу», в 50%. Его цитирует El Mundo Deportivo.
- Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона-2020/21.
- Клубом «Интер Майами» в MLS владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
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