Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн станет главной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно. Новый президент клуба Жоан Лапорта хочет строить команду вокруг норвежца и Лионеля Месси.

Лапорта хочет воспользоваться знакомством с агентом Холанна Мино Райолой, чтобы найти способ наиболее выгодно подписать форварда. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов и потерю средств, Лапорта считает, что деньги на трансфер найдутся, и он уже занимается переходом. Клуб выпустит облигации, которые позволят сократить задолженность клуба (1,173 млн евро).

«Барса» также столкнется с краткосрочными выплатами в размере около 200 миллионов евро. Лапорта уверен, что для стабильного дохода в будущем нужна команда-победитель. Поэтому кроме Холанна каталонцы интересуются Давидом Алабой, Мемфисом Депаем и Серхио Агуэро, сообщает AS

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Во время первого президентства Лапорты «Барса» взяла 12 трофеев, включая Ла Лигу (четыре раза) и Лигу чемпионов (два раза).

Предыдущий президент каталонцев Жозеп Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020-го.

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